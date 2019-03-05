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برلمان

نصير: مصر حريصة على نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي لأفريقيا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:47 ص
صدى البلد
القسم السياسي
قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن التحدي الذي تقوم به القارة الأفريقية لمواجهة الصعاب، سبقه دعم كامل من مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه من المهم أن تثق كافة الدول الأفريقية بأنفسها وبثرواتها وسواعد أبنائها.

وأضافت نصير في تصريحاتها لـ"صدي البلد" أن كثرة موارد وخامات القارة السمراء جعل كثيرا من الدول يتوجه إليها وتتطلع لهذه الثروات، مؤكدة أن عودة مصر بقوة حجب عن القارة بأكملها المتربصين بها.

وأشارت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلي أن الدولة حريصة علي نقل التجربة المصرية الناجحة التي حققتها خلال الفترة الحالية من تحسن اقتصادي وجذب للاستثمارات، إلى الدول الافريقية.

والتقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، برؤساء اتحادات وغرف التجارة الممثلين لـ 76 دولة من أفريقيا، والدول العربية، والإسلامية، والأوروبية، المشاركين في اجتماعات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت عنوان " الذهاب معًا إلى أفريقيا"، وذلك في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

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