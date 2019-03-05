نائب: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي نتيجة رغبة دول القارة في تحقيق الرخاء

قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر حريصة على توفير الدعم الكامل للقارة الأفريقية للارتقاء بها وسكانها، مشيرا إلى أن رئاستها للاتحاد الأفريقي نتيجة لثقة من دُوَلِه، وأملا في تحقيق الرخاء للجميع.



وأكد الفقي في تصريحاته لـ"صدي البلد" اهمية إستغلال الكوادر البشرية بالقارة، موضحا أنه بجذب الاستثمار وعمل مشروعات تنموية جديدة، يخلق فرص عمل للشباب ويساعد في زيادة معدلات التنمية والقضاء علي الفقر.



والتقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، برؤساء اتحادات وغرف التجارة الممثلين لـ 76 دولة من أفريقيا، والدول العربية، والإسلامية، والأوروبية، المشاركين في اجتماعات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت عنوان " الذهاب معًا إلى أفريقيا"، وذلك في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.