الوصايا السبع.. عادات تدمر صحتك.. احذر ترك الإفطار.. لا للعشاء قبل النوم.. تجنب شرب القهوة على الريق.. والوجبات السريعة تصيبك بنوبات قلبية ودماغية

عادات غذائية كثيرة يتبعها المصريون تضر بصحتهم وتصيبهم بأمراض كثيرة قد لا يعرفون أنها بسبب بعض أساليب الغذاء الخاطئة، فبمجرد الاستيقاظ مبكرًا نسرع لتناول كوب من القهوة على الريق قبل تناول وجبة الإفطار، كذلك بعد يوم عمل طويل لا نجد وقتًا لوجبة العشاء سوى قبل النوم مباشرة، فرغم أنها أمور بسيطة إلا أنها تدمر الصحة.





7 عادات غذائية خاطئة نفعلها بشكل يومي دون أن ندري أنها تسبب لنا أمراض القلب والسكر، حذر الأطباء من هذه العادات اليومية التي يفعلها الشباب بشكل خاص.





- احذر تناول القهوة على الريق





حذر الأطباء من دخول القهوة جسمك بعد الاستيقاظ، فبذلك ترفع نسبة الكافيين في الدم فقد تسبب تصلب الشرايين، كما تزيد من إنتاج حمض المعدة إذا تناولتها قبل الإفطار، أما المصابين بالقولون فهم الأكثر تأثرًا بالقهوة على الريق حيث تزيد من سوء حالة القولون، وتسبب التهاب بالمعدة، لذا عليك تناول وجبة الإفطار أولًا ثم تناول القهوة بعد ساعتين من الاستيقاظ.

- تجنب ترك وجبة الإفطار



من أخطر العادات الغذائية عدم تناول وجبة الإفطار صباحًا وتأجيلها لوقت لاحق، فقد أثبتت الدراسات أن وجبة الإفطار أهم من وجبتي الغداء والعشاء، و وفقًا لما نشره موقع naturalbalancefoods ، فإن وجبة الإفطار تزيد نسبة تركيزك طيلة اليوم، وتمنح الدماغ الطاقة الأساسية للعمل والتركيز، كذلك تنشط نفسك وجسمك فبمجرد أن نبدأ في تناول الطعام في الصباح ، نطلق كيمياء أجسادنا مما يجعلنا نشعر بالطاقة ونستعد لهذا اليوم.

- لا تغفل شرب 3 لترات ماء يوميًا



فجميعنا يغفل شرب الماء على مدار اليوم، وهو أمر في بالغ الخطورة، فينصح الأطباء دومًا بضرورة شرب 3 ليتر ماء يوميًا، ووفقًا لموقع healthfitnessrevolution، فهناك فوائد عديدة لشرب 3 ليتر فهي تنظف الجسم من السموم و تمنحك بشرة متوهجة، وتعزز جهاز المناعة، تحارب حصوات الكلى، وتساعد على الهضم.

-الوجبات السريعة تصيبك بنوبات قلبية



فقد أثبتت دراسة حديثة أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة له تأثير قوي وسريع على الأوعية الدموية والقلب، وأن تناول سندوتشات البرجر والبيتزا وما يشابه هذه الأكلات الجاهزة السريعة يؤدي إلى تصلب الشرايين مما يتسبب في النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أشارت النتائج إلى أن التغييرات في دهون الدم من خلال تناول الأطعمة الخاطئة يمكن أن تقلل بشكل أساسي من جودة جدران الشرايين.

- تناول المخللات بكثرة



فلا تخلو سفرة المصريين من أطباق المخللات والفلفل الحار، ورغم أنها فاتحة للشهية، إلا أنها الإفراط في تناولها يصيبك بالتهابات المعدة والأمعاء ومشاكل بالجهاز الهمضي

- تناول المشروبات الغازية مع الوجبات



وهي عادة نفعلها دومًا خاصة عند تناول الطعام بالعمل أو بالمطاعم، لكن لها أثار سلبية عديدة، فهي تسبب عسر الهضم، بالإضافة إلى أنها سبب رئيسي في ظهور الكرش والبطن المنتفخ، كذلك أضرار تمتد إلى الإصابة بهشاشة العظام وضعف الأسنان.

- تجنب العشاء قبل النوم مباشرة