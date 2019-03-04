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مرأة

البدلات النسائية موضة 2019.. صور

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:54 م
صدى البلد
رنا عصمت
تحتار أغلب الفتيات في اختيار الاستايل المناسب الذي يتماشى معها أثناء الاجتماعات في العمل والمناسبات الرسمية ، وتعد البدلات النسائية والملابس الرسمية، موضة ربيع ٢٠١٩ التي يمكنك اختيار إطلالتك من خلالها .

وتناسب البدلات النسائية الرسمية فصل الخريف بامتياز، ويمكن ارتداء جاكيت فوقها في حال كان الطقس باردًا، أو ارتداء بلوزة ثقيلة تحت البدلة في حال كان الجو معتدلًا أكثر، وفي جميع الحالات ستكون إطلالتك مميزة.

لذلك نعرض لكِ مجموعة من الصور حتى يمكنك اختيار الإطلالة التي تناسبك.

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