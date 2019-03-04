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محافظات

تسليم 30 شهادة أمان للعاملين بمراكز الشرقية

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:59 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 30 شهادة أمان فئة 500 جنيه للعمال بدواوين مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية القروية التابعة لها كنوع من الحماية والضمان للعامل وتيسيرًا عليهم ولتحسين مستوى معيشتهم وذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والعميد عادل شرشر ميدر عام الموارد البشرية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأوضح محافظ الشرقية أن شهادة أمان المصريين هي شهادة ادخار بنكية تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه كحد أقصى للشخص الواحد وتدفع مرة واحدة ويأتي كنوعٍ من الحماية والضمان للمواطن "العامل" بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمد مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين مشيرًا إلى أن مدة الشهادة 3 سنوات وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

ومن جانبهم أبدى العمال سعادتهم البالغة لحرص محافظ الشرقية على تسليمهم شهادة أمان لهم تيسيرًا عليهم ولمد مظلة الحماية والرعاية لتعينهم على رفع مستوى معيشتهم من خلال استثمار قريب ومضمون.

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