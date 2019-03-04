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أخبار العالم

البشير يدعو الشباب السوداني لنبذ العنف والالتفاف حول القضايا الوطنية

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:54 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا الرئيس السوداني، عمر البشير، شباب بلاده إلى نبذ العنف والمساهمة في الشأن العام والالتفاف حول القضايا الوطنية.

وأكد البشير -خلال لقائه اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشباب السودانيين، دعم الدولة ورعايتها لبرامج الاتحاد بما يمكنهم من الاضطلاع بدورهم تجاه الطلاب وقضاياهم.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، عمار علاء الدين في تصريح صحفي ، أن المكتب التنفيذي أطلع الرئيس البشير على خطط وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة واستعدادات الاتحاد للموسم الصيفي القادم في جميع ولايات السودان .

وأضاف أنه أطلع الرئيس كذلك على نتائج الحوار الطلابي - الطلابي، مع مختلف مكونات وشرائح الطلاب في مختلف المؤسسات التعليمية، ورفع التوصيات المتعلقة بقضايا وهموم الوسط الطلابي المختلفة ومستقبل العملية التعليمية بالبلاد.

ونوه بأن المكتب التنفيذي قدم لرئيس الجمهورية تنويرا عن خطة الاتحاد للعام الحالي وتقرير الأداء لعام 2018 .

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