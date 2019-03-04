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أخبار البلد

رئيس هيئة التأمين الصحي تتفقد عيادة إدفو الشاملة بمحافظة أسوان

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:06 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
زارت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى وحدات التأمين الصحي بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، حيث تفقدت عيادة إدفو الشاملة للتأمين الصحي.

كما قامت بالمرور على عيادة الصحة المدرسية المخصصة للمواليد والطلبة للاطمئنان على المرضى وحركة سير عمل الحملة القومية للكشف المبكر علي أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة .

يأتي ذلك في ضوء تعليمات وزيرة الصحة والسكان ،بالحرص والتأكد من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بأقصى جنوب الصعيد بمحافظات الأقصر  وأسوان.

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