نائب الرئيس السوداني يؤكد أهمية مواصلة التشاور مع كافة القوى السياسية وصولا إلى وفاق شامل

أكد النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، أهمية مواصلة التشاور مع القوى السياسية المختلفة المشاركة في الحكومة وغيرها بما فيها الحركات المسلحة، للوصول إلى وفاق شامل يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.



وأوضح مساعد الرئيس السوداني، موسى محمد أحمد- في تصريح صحفي عقب لقائه النائب النائب الأول للرئيس اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري بالخرطوم- أن اللقاء بحث الأوضاع الراهنة وأهمية تضافر جهود كل السودانيين على كافة المستويات للعبور بالمشهد السياسي إلى بر الأمان.



وأضاف أنهما ناقشا الجهود المبذولة داخليا وخارجيا لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذلك بحثا رئاسة النائب الأول للجنة العليا لتنفيذ اتفاق الشرق وجوانبه المختلفة، بجانب سير العمل في صندوق إعمار الشرق.