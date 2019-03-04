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أخبار العالم

إنزال العلم الأمريكي من أعلى مبنى قنصلية واشنطن بالقدس

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:05 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أنزلت الولايات المتحدة علمها اليوم، الاثنين،  من فوق قنصلية في القدس كانت تعمل كقناة اتصال دبلوماسي مع الفلسطينيين ودمجتها في سفارتها الجديدة لدى إسرائيل في القدس.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم مما يعتبرونه أحدث خطوات واشنطن ضدهم.

وقاطع الفلسطينيون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن تحولت عن سياسة أمريكية قديمة في ديسمبر 2017 واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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