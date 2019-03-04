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أخبار البلد

حلقة وصل تكرم 100 شخصية نسائية فى اليوم العالمى للمرأة

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:08 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تحتفى مؤسسة حلقة وصل باليوم العالمى للمرأة الجمعة القادمة بأوتيل براميزا الدقى بتكريم 100 شخصية نسائية مصرية ولقد صرح لنا فتحى المزين رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلقة وصل والمنسق العام للمؤتمر قائلًا: أن هدفنا الأساسى هو إعلاء قيمة ودور المرأة المصرية، والإستماع للعديد من المؤسسات والمبادرات النسوية الناجحة على أرض الواقع وتكريم الصحفيات والمواقع والبرامج التى تخدم على المرأة المصرية وتكريم 100 شخصية نسائية مصرية ناجحة فى مجل عملها.

كما يتم تكريم العديد من الامهات المثاليات كنوع من التقدير والأمتنان لدورهن العظيم وصناعة حلقة وصل بين كل ما سبق لمزيد من التعاون لخدمة المرأة المصرية.

كما يتم تسليط الضوء على المشاكل والأفكار النمطية السلبية عن المرأة المصرية التى نراها العنصر الأهم فى معادلة الحياة ككل وفى معادلة خدمة الوطن بشكل أدق.

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