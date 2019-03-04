تدريب 100 سيدة على الخياطة والطباعة على النسيج في مطروح

تنظم القوى العاملة بمطروح برنامج تدريبى على مهنتى الحياكة والتفصيل، والطباعة على النسيج والأواني لمدة شهر للفئة المستهدفة من الإناث للفئة العمرية من سن 18 إلى 45 عاما،.على أن يكون من بينهن سيدات من ذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات المعيلات.



وأوضح فريد سنوسى مدير عام القوى العاملة بمطروح أن التسجيل مفتوح لمدة أسبوع من خلال التواصل مع مديرية القوى العاملة على تليفون0464932571 و0464932149 للسيدات الراغبات للإنضمام للبرنامج التدريبى الذى يسع لعدد 50 سيدة فى مهنة الحياكة والتفصيل و50 سيدة أخرى بمهنة الطباعة على النسيج والأوانى وذلك بمركز التدريب المهنى بالكيلو 7 بحى الشروق .



بينما وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على ضرورة الاعلان عن البرنامج التدريبى مع توفير مزيد من فرص التدريب للسيدات خاصة المعيلات وذوى الاحتياجات الخاصة مع تشجيعهن على مثل تلك البرامج لتوفير فرص عمل كريمة لهن وتوفر لهن مصدر دخل مناسب لمواجهة أعباء الحياة الإقتصادية والاجتماعية، مع تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.