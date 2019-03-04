ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تدريب 100 سيدة على الخياطة والطباعة على النسيج في مطروح

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:07 م
برنامج تدريبى على
برنامج تدريبى على مهنتى الحياكة والتفصيل
ايمن محمود
تنظم القوى العاملة بمطروح برنامج تدريبى على مهنتى الحياكة والتفصيل، والطباعة على النسيج والأواني لمدة شهر للفئة المستهدفة من الإناث للفئة العمرية من سن 18 إلى 45 عاما،.على أن يكون من بينهن سيدات من ذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات المعيلات.

وأوضح فريد سنوسى مدير عام القوى العاملة بمطروح أن التسجيل مفتوح لمدة أسبوع من خلال التواصل مع مديرية القوى العاملة على تليفون0464932571 و0464932149 للسيدات الراغبات للإنضمام للبرنامج التدريبى الذى يسع لعدد 50 سيدة فى مهنة الحياكة والتفصيل و50 سيدة أخرى بمهنة الطباعة على النسيج والأوانى وذلك بمركز التدريب المهنى بالكيلو 7 بحى الشروق .

بينما وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على ضرورة الاعلان عن البرنامج التدريبى مع توفير مزيد من فرص التدريب للسيدات خاصة المعيلات وذوى الاحتياجات الخاصة مع تشجيعهن على مثل تلك البرامج لتوفير فرص عمل كريمة لهن وتوفر لهن مصدر دخل مناسب لمواجهة أعباء الحياة الإقتصادية والاجتماعية، مع تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.

ترشيحاتنا

طارق شوقي: اصبروا 4 سنوات وهتشوفوا تعليم تاني خالص في مصر

ضحية كلاب التجمع يتنازل عن بلاغه.. والنيابة تخلي سبيل المتهم

توقف حركة القطارات بخط الزقازيق - القاهرة بسبب تعطل جرار

تعرف على نصيحة خالد الغندور للزمالك عقب الفوز على بترو أتليتيكو

مها أحمد تطلب الدعاء لابنها في المستشفى: ربنا كريم

3 غسالات وثلاجتان شروط الزواج في الشرقية.. وعشاء الحماة قاعدة أساسية..صور

أمين عام الإفتاء يطالب بتطبيق مبدأ القتل الرحيم مع الكلب العقور

شاهد.. أول رد من الكهرباء على صعق طفلة بـ ابنى بيتك بـ 6 أكتوبر

مواطنون ضد الغلاء: "خليها تكاكى" تؤثر على مستقبل الدواجن بمصر.. فيديو

زولا وجادي يقودان هجوم بتروجت أمام الأهلي

عقدة كلوب.. ليفربول يقاتل لفك نحس المدرب الألماني في النهائيات

بوتين يتخذ قرارا جديدا ضد واشنطن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

التضامن: حملة إنقاذ المشردين مستمرة حتى انتهاء الظاهرة ..فيديو
الزراعة توجه رسالة لأصحاب محلات الدواجن ..فيديو
منع تداول الدواجن الحية فى هذا الموعد.. فيديو
فيديو جراف.. خطر يستهدف الأطفال.. قصة تحدي "مومو"
داعشي نيوزلندي يرغب في العودة لبلاده.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟