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أخبار العالم

وزير النفط الفنزويلي يتوجه لموسكو لبحث نقل مكتب شركة النفط الحكومية من لشبونة إليها

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:10 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجز، إن وزير النفط الفنزويلي، مانويل كيفيدو ، توجه إلى روسيا لإضفاء الطابع الرسمي على نقل المكتب الإقليمي لشركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي دي في إس أي" من العاصمة البرتغالية لشبونة إلى موسكو.

وأضافت في تصريح لقناة "روسيا ـ 24" اليوم الاثنين، " أن وزير النفط مانويل كيفيدو توجه لموسكو لوضع الصيغة النهائية لاستكمال نقل مكتب شركة النفط الحكومية الفنزويلية من لشبونة إلى العاصمة الروسية"..مشيرة إلى " أننا نخطط لنقل ممثيلية الشركة، التي تعمل في مجال تطوير رواسب الحديد والألمونيوم، إلى موسكو أيضا".

يُذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قرر إغلاق مكتب شركة النفط والغاز الحكومية الفنزويلية في لشبونة ونقله إلى موسكو، وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في 28 يناير الماضي بفرض عقوبات على الشركة الفنزويلية ومصادرة أصولها وحظر التعامل معها.

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