رئيس موانئ البحر الأحمر: الانتهاء من 77 % من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.. صور

اجتمع اليوم اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر مع الادارات المعنية بالهيئة لمتابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 ( المدرج لها 365 مليون جنيه ) وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 77 % من أعمال الخطة و التى تتضمن استكمال تنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاءة الموانئ (نويبع – شرم الشيخ – سفاجا – الغردقة – السويس) .



وأضاف صالح أنه تم الانتهاء من بناء وتوريد ( 2 ) قاطرة بحرية بقوة شد 70 طنا و من المنتظر دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة واستكمال بناء ( 2 ) قاطرة قوة شد ( 55 طنا ) ولنش ارشاد لزيادة معدلات القطر والارشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة .



وقال: تم بناء وتوريد ( 2 ) مجموعة مكافحة التلوث البحرى كل مجموعة مكونة من ( لنش مكافحة التلوث البحرى بالزيت و لنش خدمة مساعد ولنش جمع قمامة ) و حواجز عائمة ورفع كفاءة المساعدات الملاحية بموانئ السويس و سفاجا و كذا توريد و تركيب معدات تأمين الموانئ ضد خطر الارهاب وعدد ( 2 ) سيارة اطفاء و كاميرا مراقبة حرارية بميناء بورتوفيق .



وفى نفس السياق تمت متابعة بعض المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها بالتمويل الذاتى و منها تنفيذ اعمال رفع كفاءة الرصيف الجنوبى بميناء السويس و تطوير الساحات الخلفية للرصيف و انشاء منطقة انتظار الشاحنات خارج ميناء سفاجا و رفع كفاءة الارصفة البحرية و الساحات الخلفية بميناء نويبع وشدد صالح على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة بالهيئة لسرعة الانتهاء من اعمال الخطة قبل نهاية العام المالى الحالى .



وناقش صالح مع أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة اجراءات السلامة و الصحة المهنية بموانئ الهيئة و ملاحظات و توصيات لجنة المرور على الموانئ التابعة و شدد على ضرورة توفير المعدات اللازمة لمكافحة الحريق بكافة المنشآت و الوحدات التابعة بالهيئة و الشركات والجهات العاملة بموانئ الهيئة .