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رئيس موانئ البحر الأحمر: الانتهاء من 77 % من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.. صور

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:23 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
اجتمع اليوم اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر مع الادارات المعنية بالهيئة لمتابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 ( المدرج لها 365 مليون جنيه ) وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 77 % من أعمال الخطة و التى تتضمن استكمال تنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاءة الموانئ (نويبع – شرم الشيخ – سفاجا – الغردقة – السويس) .

وأضاف صالح أنه تم الانتهاء من بناء وتوريد ( 2 ) قاطرة بحرية بقوة شد 70 طنا و من المنتظر دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة واستكمال بناء ( 2 ) قاطرة قوة شد ( 55 طنا ) ولنش ارشاد لزيادة معدلات القطر والارشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة .

وقال: تم بناء وتوريد ( 2 ) مجموعة مكافحة التلوث البحرى كل مجموعة مكونة من ( لنش مكافحة التلوث البحرى بالزيت و لنش خدمة مساعد ولنش جمع قمامة ) و حواجز عائمة ورفع كفاءة المساعدات الملاحية بموانئ السويس و سفاجا و كذا توريد و تركيب معدات تأمين الموانئ ضد خطر الارهاب وعدد ( 2 ) سيارة اطفاء و كاميرا مراقبة حرارية بميناء بورتوفيق .

وفى نفس السياق تمت متابعة بعض المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها بالتمويل الذاتى و منها تنفيذ اعمال رفع كفاءة الرصيف الجنوبى بميناء السويس و تطوير الساحات الخلفية للرصيف و انشاء منطقة انتظار الشاحنات خارج ميناء سفاجا و رفع كفاءة الارصفة البحرية و الساحات الخلفية بميناء نويبع وشدد صالح على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة بالهيئة لسرعة الانتهاء من اعمال الخطة قبل نهاية العام المالى الحالى .

وناقش صالح مع أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة اجراءات السلامة و الصحة المهنية بموانئ الهيئة و ملاحظات و توصيات لجنة المرور على الموانئ التابعة و شدد على ضرورة توفير المعدات اللازمة لمكافحة الحريق بكافة المنشآت و الوحدات التابعة بالهيئة و الشركات والجهات العاملة بموانئ الهيئة .
رئيس موانئ البحر الأحمر: الانتهاء من 77 % من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.. صور
رئيس موانئ البحر الأحمر: الانتهاء من 77 % من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.. صور
رئيس موانئ البحر الأحمر: الانتهاء من 77 % من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.. صور
رئيس موانئ البحر الأحمر: الانتهاء من 77 % من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.. صور
رئيس موانئ البحر الأحمر: الانتهاء من 77 % من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.. صور
رئيس موانئ البحر الأحمر: الانتهاء من 77 % من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.. صور

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