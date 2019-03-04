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أحمد دياب يناقش استعدادات مصر لبطولة الأمم الأفريقية

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:09 م
صدى البلد
البهى عمرو
يخصص الإعلامي أحمد دياب مقدم برنامج «مصر الأصل» الذي يبث عبر فضائية «الرافدين بلس»، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم "الاثنين" حلقة للحديث عن استعداد مصر لاستضافة بطولة الأمم الافريقية.

ويستضيف دياب خلال الحلقة المعلق الرياضى رامى بهجت و الناقد الرياضى أشرف زووف.

يذكر أن برنامج «مصر الأصل» يذاع يومي السبت والاثنين فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة الرافدين بلس.

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