شرم الشيخ للسينما الآسيوية يخالف قوانين المهرجان.. ويعرض فيلم الفريق للقرصنة

أزمة جديدة من سلسلة أزمات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة المخرج مجدى أحمد على تطفو على السطح، وذلك بعد قرار صناع فيلم "الفريق" بسحب الفيلم وعدم عرضه ضمن الدورة الثالثة للمهرجان التي انطلقت يوم السبت الماضى وتستمر حتى 8 مارس الحالى.





وبرغم من قرار صناع الفيلم بسحبه إلا أن إدارة المهرجان خرقت القوانين والأعراف وقررت أن تعرض الفيلم بنسخة قليلة الجودة التى أرسلها صناع الفيلم ليشاهده من أجل المشاركة فى المهرجان، وهو ما اعتبره صناع الفيلم نوعا من التجاوز وخرق القوانين والأعراف ودفع المخرج إسلام رسمى لتحرير محضر رسمى ضد إدارة المهرجان وحمل المحضر رقم 663 لعام 2019 إدارى أول شرم الشيخ، وذلك بسبب قيام المهرجان بعرض الفيلم بالمهرجان رغم انسحابه ودون إرادته.





كما حمل المخرج إسلام رسمى المهرجان مسئولية تعرض الفيلم الى القرصنة أيضا، خاصة أنه قرر عرضه دون إرادة فريق عمل الفيلم وحمل المخرج عدد من مقاطع الفيديو المصورة من داخل قاعة عرض الفيلم، وهو ما يؤكد أن الفيلم تعرض للقرصنة من قبل الحاضرين للعرض، وقاموا بتصوير الفيلم بالفيديو.



