التحقيقات: المحرضون بإطلاق النار على أتوبيس أوسيم سافروا دولة عربية قبل الحادث للتمويه

تستكمل نيابة حوادث شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول، تحقيقاتها فى واقعة ثأر أوسيم بين عائلتي رابح والزيدي.





وكشفت التحقيقات، التي باشرها فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة ترأسه محمد شرف مدير النيابة وضم كل من طارق جودة وعمرو عباس ومحمود سكر وكلاء نيابة الحوادث أن 4 من المتهمين والد وشقيق وعم ونجل عم أ حد أبناء عائلة الزيدي والذى تم قتله ذبحا منذ عامين، قاموا بتحريض آخرين لتنفيذ جريمتهم أخذا بالثأر.





كما وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الأربعة "المحرضين" قاموا بإغلاق هواتفهم قبل الحادث بـ 24 ساعة وسافروا إلى إحدى الدول العربية، فى محاولة منهم للتمويه وإبعاد الشبهة عنهم، وإثبات تغيبهم خارج البلاد وقت وقوع الحادث.





وشرحت التحقيقات، أن الخصومة الثأرية بين عائلتي رابح والزيدي قديمة تخطت عشرات السنوات عندما تشاجر نجل العمدة من عائلة رابح مع أحد أفراد عائلة الزايدي بسبب لعب كرة القدم وتلقى صفعة على وجهه فكانت بداية الشرارة التي أسقطت عشرات القتلى والمصابين كان آخرها في أول شهر فبراير الماضي عندما صعد مسلحين ملثمين لاتوبيس يستقله أحد أفراد عائلة رابح وأ مطروه بوابل من الأعيرة النارية اردته قتيلا في الحال بينما اطلق احدهم الرصاص على شاب اعترض علي جريمتهم وفروا هاربين.





وجهت النيابة للمتهمين المحبوسين بتهمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة وتحريض المنفذين ومساعدتهم بالتمويل والاسلحة.