المجلس الدولي للمتاحف يحتفل بجديد سلسلة كراسات.. السبت

يحتفل المجلس الدولى للمتاحف، ممثلا في اللجنة الوطنية للمتاحف، بصدور العدد الجديد من سلسلة كراسات متحفية بعنوان "المتاحف وصناعة المعرفة " للدكتور أسامة عبدالوارث خبير بمنظمة اليونسكو في علم المتاحف للمنطقة العربية، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمتاحف، وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.





ويشهد مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، في الحادية عشرة من صباح يوم السبت المقبل، محاضرة وحفل توقيع للعدد الجديد بحضور لفيف من خبراء علم المتاحف وبعض اعضاء اللجنة الوطنية للمتاحف والمهتمين بالعلوم المتحفية.





ويشير العدد الى اهتمام المجلس الدولي للمتاحف بالعمل على تحديد الأطر العامة للأوضاع التي يجب أن تكون عليها المتاحف للقيام بأدوار جديدة في المجتمع تساعد على تطوير العملية التعليمية، في إطار استكمال دورها في صناعة وإنتاج المعرفة.





وأكد الدكتور خالد عزب ، رئيس اللجنة الوطنية للمتاحف، أن كراسات متحفية هي أول سلسلة عربية في علوم المتاحف وتلقى اهتماما دوليا حيث نشر فيها تقريرا عن متاحف اليمن واخر عن متاحف الصين وسيصدر منها قريبا كراسة متاحف مسارات الزمن الجميل وهي تقرير اعدته الدكتورة جليلة القاضي عن مشروع اهتم بعدد من المتاحف المنسية في مصر.



