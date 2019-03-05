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أخبار البلد

بمشاركة 3 آلاف مدعو.. القصة الكاملة لانطلاق فعاليات بورصة برلين غدا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:16 ص
بورصة برلين
بورصة برلين
محمد الاسكندرانى
قال الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد الكلي واقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت، والمستشار الاقتصادي في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة السياحة العالمية، إن بورصة برلين للسياحة 2019، أكبر معرض للسفر والسياحة في العالم، ويطلق عليها قمة العالم السياحية.

وأكد البطوطى أن بورصة برلين ستشهد الافتتاح مع بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الاتحادي الألماني بصحبة زوراب بوليليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والدكتور ميشائيل فرينزل رئيس الرابطة الاتحادية لصناعة السياحة BTW وميشائيل موللر عمدة برلين والدكتور كريستيان جوكه رئيس هيئة معارض برلين وداتوك محمدين بن كتابي وزير السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا الشريك الرسمي لهذا العام، والذين أعلنوا عن حفل مبهر للافتتاح مساء غد يحضره حوالي 3 آلاف مدعو من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الحفل سيقدم خلاله عرضا مسرحيا عنوانه "ألوان ماليزيا" يضم رقصات وموسيقى تقليدية من ماليزيا حيث سيأخذ الراقصون والمغنون والموسيقيون الجمهور في رحلة عبر التنوع الثقافي والعرقي للبلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

واستطرد أنه سيظهر أيضا فنانون من ماليزيا تأثيرات الثقافة الماليزية والصينية والهندية والأوروبية في العروض الملونة والرقص التقليدي للسكان الأصليين في ماليزيا "Sewang"، ورقصات ساراواك وصباح بصحبة الآلات الموسيقية القديمة، والعديد من رقصات الفلكلور، ثم يختتم العرض بأغنية Malaysia Truly Asia "ماليزيا آسيا الحقيقية"، وهو شعار ماليزيا، والتي تصف ماليزيا كدولة متعددة الثقافات مع تنوع فريد.

وأفاد بأن بورصة برلين تنعقد خلال الفترة من الأربعاء حتى الأحد 6- 10 مارس الجاري، وتخصص الثلاثة أيام الأولى للمهنيين فقط، وتفتح للجمهور يومي السبت والأحد 9 و10 مارس.

واشار الى ان هذا العام تشارك في البورصة 180 دولة من 6 قارات بعدد عارضين يبلغ 10 آلاف (أجنحة دول – جهات سياحية – منظمي رحلات وشركات سياحة – فنادق – وسائل نقل – شركات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحجز – شركات تأمين)، بينما يبلغ عدد الزائرين المهنيين 110 آلاف مهني.

وتوقع أن يصل عدد الزائرين إلى 160 ألفا ببورصة برلين، بالإضافة إلى حضور الفعاليات (اجتماعات وندوات وورش عمل) يتحدث خلالها نحو 300 شخص، كما يتوقع حضور 20 ألف شخص لها.

وتبلغ مساحة أرض بورصة برلين قرابة 160 ألف متر مربع.

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