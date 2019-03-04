وزيرة الصحة تتفقد نقاط مسح المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة..غدًا

تقوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعدد من نقاط المسح الخاصة بالمرحلة الثالثة من مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة".



من المقرر أن تبدأ الوزيرة بتفقد نقطة المسح الخاصة "بالمبادرة الرئاسية" بمستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك غدا الثلاثاء.



وتعلن وزيرة الصحة والسكان، خلال تفقدها نقاط المسح، خطة المرحلة الثالثة من المبادرة، وآخر النتائج والإحصائيات الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من "100 مليون صحة".