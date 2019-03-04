رئيس جامعة الإسكندرية: اتخذنا الإجراءات اللازمة لهدم وإعادة بناء كلية العلوم

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية أن الجامعة اتخذت الإجراءات اللازمة لهدم وإعادة بناء مبنى كلية العلوم بطريق الحرية.



وأوضح الكردي في تصريح اليوم "الاثنين" أنه تمت مخاطبة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط من خلال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على التمويل اللازم.



وقال إن وزيرة التخطيط وافقت على تقديم التمويل اللازم اعتبارا من العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩، موضحا أن الجامعة شرعت فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وإعادة بناء المبنى من محافظة الإسكندرية، وستبدأ أعمال الهدم وإعادة البناء فور الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.



وأضاف أنه بالرغم من أن الادوار المستخدمة حاليًا فى العملية التعليمية لا تمثل خطورة على حياة الأفراد، وأن الصور المتداولة هى للأدوار المغلقة وغير مستخدمة، إلا أنه لمزيد من الاطمئنان على أبنائنا الطلاب سيتم نقل الدراسة بقسم الكيمياء إلى مقر الكلية فى الشاطبى ومحرم بك، اعتبارا من الأسبوع المقبل.