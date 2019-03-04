لقاء دوري لخدمة المواطنين بمحافظة الفيوم.. صور

عقد اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة نائبًا عن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم, وممثلى الجمعيات الأهلية لبحث شكاوى ومطالب المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لها.



استمع السكرتير العام للمحافظة لشكاوي المواطنين في مختلف القطاعات، وكلف رئيس مجلس ومدينة الفيوم بغلق مقهي بدون ترخيص بمنطقة سكنية بمدينة الفيوم وذلك لتضرر الأهالي منه, وفحص شكوى قيام أحد المواطنين بالتعدي على حرم الطريق وإغلاق الشارع أمام المارة بقرية دمو مركز الفيوم ,كما كلف رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الطرق لدراسة مدي إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف 500 متر هي الجزء المتبقي من طريق عزبة محمد عبد الحميد بقرية سيلا مركز الفيوم للتيسير علي لمواطنين.



كما وجه مدير عام الري بسرعة الإنتهاء من أعمال تنفيذ محطة الرفع بقرية الغرق لتسهيل وصول مياه الري للاراضي الزراعية الواقعه في النهايات ,واعادة النظر في عودة أكشاك الحراسة علي بحر جرجبة للحفاظ علي منسوب المياه ووقف التعديات علي حرم البحر.



كما وجه مسئولي الجمعيات الأهلية بتوفير الأدوية وفلاتر الدم وعمل بعض الاشعة لبعض الحالات المرضية, وأصدر توجيهات لوكيل وزارة القوي العاملة، بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل لتساعدهم علي مواجهة ظروف الحياة المعيشية.



كما كلف مسئولي التضامن الإجتماعي بتوفير المعاشات والمساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وكلف مسئولى بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة وترخيص أكشاك وتوفير تروسيكلات لعدد من الأسر لمساعدتهم على متطلبات الحياة.



