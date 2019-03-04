التضامن تنفي واقعة هتك عرض عدد من الأطفال في بورسعيد

نفت وزارة التضامن الاجتماعى صحة "البوست" الذى تداولته وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية والذي تضمن صور لتعرض عدد من الأطفال بإحدى دور الأيتام ببورسعيد لهتك عرض.



وأكدت الوزارة أن الصور التي تم نشرها غير موجودة بأي دار أو مؤسسة لرعاية الأيتام ببورسعيد، وإن منها صور أرشيفية لانتهاكات تم التدخل من جانب الوزارة بشأنها مسبقا.



ويشار إلى أن الصورة الخاصة بالطفلة مريضة القلب التى تضمنها "البوست" المشار إليه لم تتعرض لأي اعتداء وقد ولدت مصابة بعيب خلقي بالقلب (( رباعي فالوت ) وتم إجراء جراحة لها فى عمر السنة والنصف عندما كانت مودعة بمركز رعاية الطفل وعقب إتمامها عمر العامين تم إيداعها بجمعية تحسين الصحة ببورسعيد.



حيث تم إجراء جراحة قلب مفتوح وذلك من خلال تدخل وزارة التضامن الاجتماعى وبالعرض على السيد محافظ بورسعيد تم استثناء الطفلة من قوائم الانتظار نظرا لحالتها الصحية الحرجة حيث أجريت لها العملية بنجاح فى أغسطس من العام الماضى والطفلة الآن حالتها الصحية مستقرة ويتم تقديم كامل الرعاية الصحية لها بالدار من خلال ممرضة مقيمة وطبيب زائر ويتم عرضها شهريا على المستشفى التى أجريت بها الجراحة.



وفيما يتعلق بصور الأطفال الآخرين بالبوست فتشير إلى وقائع سابقة بإحدى دور رعاية الأيتام والتى تم التعامل معها بعد التأكد من صحة الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وجدير بالذكر أن الضبطية القضائية هي أحد آليات التي استحدثتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العدل لإحكام الرقابة على دور رعاية الأيتام وذلك بقرار وزير العدل رقم 11296 لسنة 2016 والمعدل برقم 11270 لسنة 2018 والذي تم من خلاله منح عدد 101 من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي صفة الضبط القضائي والتي تخول لهم سلطة القيام بزيارات مفاجئة لدور الرعاية الاجتماعية للتأكد من تطبيق سياسة حماية الطفل وعدم تعرض الاطفال لأي انتهاكات أو إساءات.

