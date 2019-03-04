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أخبار العالم

الجيش والشاباك والموساد والخارجية.. أسلحة إسرائيل للتوغل داخل أفريقيا

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:15 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية عن خطة إسرائيلية محكمة للتوغل في القارة الأفريقية يشترك فيها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" وجهاز المخابرات العامة "الموساد" إضافة إلى وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه على خلفية الجهود الإسرائيلية المبذولة لإعادة العلاقات مع دول القارة الأفريقية، تسافر بعثات تابعة للجيش الإسرائيلي إلى الدول الأفريقية من أجل تدريب الجيوش المحلية في هذه البلدان، لافتة إلى أن السياسات الجديدة جاءت بناء على توجيهات مسؤولين سياسيين في الجيش، بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخيرة إلى أفريقيا وقوله "إسرائيل تعود إلى أفريقيا وأفريقيا ستعود إلى إسرائيل".

المحاولات المذكورة، بحسب وصف القناة، عبارة عن ثمرة جهود بين الجيش والشاباك والموساد ووزارة الخارجية، الذين يحاولون إجراء اتصالات أولية للاستماع إلى الحكام في هذه الدول عن طبيعة احتياجاتهم الأمنية، فيما يتواجد الجيش الإسرائيلي في صدارة هذا المشروع الذي يتضمن دولا مثل إثيوبيا، كينيا، أنجولا، جنوب أفريقيا، ساحل العاج، ملاوي، زامبيا، توجو، نيجيريا والكاميرون.

ولفتت القناة إلى أن قسم العلاقات الخارجية في الجيش يطلق على هذه التحركات اسم "الدبلوماسية العسكرية"، وهو يعني استخدام الجيش للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة، مثل إرسال بعثات الإنقاذ والمساعدات في الكوارث على مستوى العالم، والتدريبات المشتركة مع الجيوش الأخرى، وكذلك ارسال بعثات تدريبية للجيوش الأفريقية.

وقال الملحق العسكري الإسرائيلي الخاص بأفريقيا، أبيعازر سيجل: "نحن نتعامل مع القادة الأفارقة بتقدير كبير ولغة تعبر عن الصداقة والأخوة الحقيقية.

وأضاف مسؤول عسكري آخر: "يريد أن يتعلموا نما تكنيكات القتال، وعمل الكمائن والقتال في الأماكن السكنية.

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