جمل شرطة يرفض تناول الطعام والشراب بعد وفاة مربيه بالخدمة

رفض جمل يعمل لدى الشرطة الهندية، تناول الطعام والشراب بعد موت مربيه بالخدمة، نتيجة إصابته بأزمة قلبية بعد لحظات من إطعام الجمل.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان مساعد المفتش الفرعي شيفراج جادهفي، الذي عمل مع الجمل "منذ فترة طويلة، توفي أثناء قيامه بدوريات في بينجلشوار في منطقة كوتش الحدودية في شمال غرب البلاد ، القريبة من الحدود مع باكستان.



وبعد وفاة مساعد المفتش الذي حزن عليه أهل قريته لشعبيته الكبيرة، رفض الجمل الذي كان يخدم معه، تناول الطعام حزنًا على صاحبه ومربيه في حادثة فريدة من نوعها.