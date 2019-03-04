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حوادث

ثلاجة و9 طلقات.. تفاصيل مثيرة فى واقعة إطلاق النار على أتوبيس أوسيم

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:41 م
اطلاق اعيرة نارية
اطلاق اعيرة نارية - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة باشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الاول، لحظات تنفيذ 3 ملثمين لواقعة اطلاق النيران على أتوبيس منطقة أوسيم.

وشرحت التحقيقات التي باشرها فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة ترأسه محمد شرف مدير النيابة وضم كل من طارق جودة وعمرو عباس ومحمود سكر وكلاء نيابة الحوادث، ان المتهمين الثلاثة قاموا برصد خط سير المجنى عليه لمدة اسبوع، وقبل الواقعة بمايقرب من 60 دقيقة، قاموا بالاختفاء خلف ثلاجة مياه غازية بأحد المحلات الكبري وفور وصول الشاب المستهدف لاستقلال اتوبيس متوقفا لتحميل الركاب خرج الملثمون الثلاثة لتنفيذ مخططهم.

وتبين من التحقيقات، أن احدهم صعد للاتوبيس خلف الشاب وامطره بوابل من الاعيرة النارية في الظهر والرأس بلغت 9 طلقات بينما توقف اخر بالشارع يحمل سلاحا اليا لتأمين عملية التنفيذ والثالث استقل دراجة نارية وتوقف علي الجهة الاخري للطريق مستعدا للهرب.

وقالت التحقيقات أنه عقب مقتل الشاب صرخ أحد ركاب الاتوبيس معاتبا المسلح قائلا: "حرام عليكم هو عمل ايه" ليوجه الجاني سلاحه تجاهه واطلق صوبه رصاصة اخترقت بطنه وتسببت في مقتله.

وتحفظت النيابة على عدد من كاميرات المراقبة التى رصدت التفاصيل الكاملة لوقوع الجريمة، واستعانت بفنيين متخصصين وبالتقنيات الحديثة لتفريغ محتوياتهما، حتى انتهت برصد مايقرب من 1200 صورة شرحت وصول 3 متهمين ملثمين قبل وقوع الجريمة بساعة الي مسرح الحادث.

وجاء بالتحقيقات ان الخصومة الثارية بين عائلتي رابح والزيدي قديمة تخطت عشرات السنوات عندما تشاجر نجل العمدة من عائلة رابح مع احد افراد عائلة الزايدي بسبب لعب كرة القدم وتلقي صفعة علي وجهه فكانت بداية الشرارة التي اسقطت عشرات القتلي والمصابين كان اخرها في اول شهر فبراير الماضي عندما صعد مسلحين ملثمين لاتوبيس يستقله احد افراد عائلة رابح وامطروه بوابل من الاعيرة النارية اردته قتيلا في الحال بينما اطلق احدهم الرصاص علي شاب اعترض علي جريمتهم وفروا هاربين.

واضافت التحقيقات ان الجريمة وقعت بعد قرابة شهرين من حكم محكمة الجنايات باعدام 3 من اولاد الزيدي والسجن المؤبد ل 2 اخرين بينما عاقبت اولاد رابح باحكام بالسجن المؤبد ما دفع اولاد الزيدي للشعور بالحقد عقب صدور احكام بالاعدام علي ذويهم فقرروا الانتقام من العائلة الاخري وخططوا لقتل احد ابناء عائلة رابح بعد رصد خط سيره اثناء ذهابه للعمل، ونجحت النيابة العامة في جمع عدد من كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل الجريمة بالكامل حيث استعانت بمختصين فنيين والتقنيات الحديثة وتم تفريغ محتوي الكاميرات وتجزئة المقاطع التي سجلتها للحصول علي صور متتابعة لتحركات المتهمين انتهت برصد ما يقرب من 1200 صورة شرحت وصول 3 متهمين ملثمين قبل وقوع الجريمة بساعة الي مسرح الحادث.

ووجهت النيابة للمتهمين المحبوسين تهمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة وتحريض المنفذين ومساعدتهم بالتمويل والاسلحة.

كانت الاجهزة الامنية القت القبض علي 2 منهم من الجيزة و3 اخرين من محافظة المنوفية ومتهم سادس من محافظة الشرقية بينما تطارد قوات الامن 2 اخرين هاربين.

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