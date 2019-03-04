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حوادث

مصرع وإصابة 3 في حادث سيارة بالفيوم

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:14 م
حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية
الفيوم - نبيل أبو السعود
لقي شخص مصرعه وأصيب محاميان بالفيوم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - الفيوم بالقرب من بوابات الرسوم أثناء عودتهم للفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من اللواء محمد مراد بالحادث .

تبين من التحقيقات إنقلاب السيارة رقم ( 743 ف ب ن ) ملاكي قيادة " محمد م ع "(64 سنه ـ بالمعاش ـ ومقيم عين شمس ـ القاهرة ـ( متوفي ) و إصابة أحمد ز ك "( 55 سنه ـ محامي حر ) مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني وكدمات متفرقه بالجسم ، و " محمود أ م " ( 40 سنه ـ محامي حر ) مصاب بسحجات متفرقه بالجسن ) ويقيما جسر السويس ـ القاهرة .

وذلك بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة اثناء السير ، مما أدي لأختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنقلابها على جانبى الطريق .

وتم نقل جثة المتوفى والمصابات لمستشفى سنورس المركزي ، وتم التحفظ على السيارة ، وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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