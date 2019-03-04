مصرع وإصابة 3 في حادث سيارة بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب محاميان بالفيوم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - الفيوم بالقرب من بوابات الرسوم أثناء عودتهم للفيوم.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من اللواء محمد مراد بالحادث .



تبين من التحقيقات إنقلاب السيارة رقم ( 743 ف ب ن ) ملاكي قيادة " محمد م ع "(64 سنه ـ بالمعاش ـ ومقيم عين شمس ـ القاهرة ـ( متوفي ) و إصابة أحمد ز ك "( 55 سنه ـ محامي حر ) مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني وكدمات متفرقه بالجسم ، و " محمود أ م " ( 40 سنه ـ محامي حر ) مصاب بسحجات متفرقه بالجسن ) ويقيما جسر السويس ـ القاهرة .



وذلك بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة اثناء السير ، مما أدي لأختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنقلابها على جانبى الطريق .



وتم نقل جثة المتوفى والمصابات لمستشفى سنورس المركزي ، وتم التحفظ على السيارة ، وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

