ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

الكافيين للحوامل.. إليك العيوب والمميزات

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:31 م
صدى البلد
رشا عوني
اعتاد كل منا على تناول كوب القهوة أو الشاي صباحًا مع الإفطار، ثم تناول كوب آخر بمنتصف اليوم، وقد يصل الأمر إلى مزيد من جرعات الكافيين طيلة اليوم، لكن هذا الأمر قد لا يكون مناسبًا للنساء خلال فترة الحمل، فبعض الأطباء يحذرون من تناول القهوة والنسكافية في شهور الحمل، وآخرون ينصحون بتقليلها والاكتفاء بكوب واحد فقط في اليوم.

ولأن بعض النساء اعتدن على تناول جرعة كافيين يوميًا تتمثل في كوب من الشاي أو النسكافيه أو القهوة، فما الحل في فترة الحمل؟ إليكي هذه النصائح التي نشرها موقع healthline

أولًا الفوائد:
1- تحتوي بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين على مضادات الأكسدة ، والمركبات المفيدة التي يمكن أن تحمي خلاياك من التلف ، والحد من الالتهابات و درء الأمراض المزمنة.

2- الكافيين يحسن مستويات الطاقة والتركيز ويمنحك النشاط ويحسن المزاج

المخاطر المحتملة:

يحتوي الكافيين على العديد من الفوائد ، ولكن هناك قلق من أنه قد يكون ضارًا عند تناوله أثناء الحمل.

1- يعبر الكافيين المشيمة ويدخل مجرى الدم في الطفل ، مما يثير المخاوف من أنه يمكن أن يؤثر على صحة الطفل.

2- تناول أكثر من 200 مليجرام يوميا من الكافيين قد يزيد من خطر الإجهاض.

3- قد يسبب الكافيين ارتفاع ضغط الدم ، سرعة ضربات القلب ، زيادة القلق ، الدوخة ، الأرق ، وآلام البطن والإسهال.

قد يعزز الكافيين مستويات الطاقة ، ويحسن التركيز ويساعد في تخفيف الصداع. ومع ذلك ، قد تشكل مخاطر عند استهلاك كميات كبيرة أثناء الحمل ، مثل زيادة خطر الإجهاض وانخفاض الوزن عند الولادة.

وإذا كنت من محبي الشاي والقهوة، فعليك عدم تناول أكثر من 200 مل جرام من الكافيين في اليوم الواحد، أي بمعدل 2 كوب قهوة أو 3 أكواب شاي.
الكافيين للحوامل.. إليك العيوب والمميزات

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف حجم خطورة النوع الجديد من أنفلونزا الطيور على مصر.. فيديو

تلميذ إعدادي ينتحر شنقا بسبب سفر والده للخارج في سوهاج

التحقيقات: المحرضون بإطلاق النار على أتوبيس أوسيم سافروا دولة عربية قبل الحادث للتمويه

مروان محسن وجيرالدو وأجايي يقودون هجوم الأهلي أمام بتروجيت لانتزاع الوصافة

كل ما تريد معرفته عن منظومة صواريخ ثاد التي نشرتها أمريكا في إسرائيل

وفاة متسابقة "ذا فويس" الأمريكي

الكونفدرالية تؤجل مباراة الزمالك ضد المقاولون 24 ساعة

فتاة ناسا ووزير النقل الجديد.. حكايات وهمية على السوشيال أشعلت الرأي العام

إنزال العلم الأمريكي من أعلى مبنى قنصلية واشنطن بالقدس

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

يا أمهات العالم افرحن.. القضاء على أكبر خطر يهدد الأطفال.. مومو ماتت

تكريم أول سيدة تتولى منصب عمدة في كفر الشيخ ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

تنمية المشروعات المتوسطة: سنمول مصانع صغار المستثمرين بالمعدات ورأس المال
نيفين جامع: نوفر برامج تأهيل للشباب ليصبحوا أخصائيي تصدير.. فيديو
أصالة تطرح برومو كليب بنت الأكابر.. فيديو
الأهلي يضرب بتروجيت بهدف أجايي .. فيديو
نيفين جامع: السيسي أمر بالعمل في 13 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟