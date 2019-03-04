الكافيين للحوامل.. إليك العيوب والمميزات

اعتاد كل منا على تناول كوب القهوة أو الشاي صباحًا مع الإفطار، ثم تناول كوب آخر بمنتصف اليوم، وقد يصل الأمر إلى مزيد من جرعات الكافيين طيلة اليوم، لكن هذا الأمر قد لا يكون مناسبًا للنساء خلال فترة الحمل، فبعض الأطباء يحذرون من تناول القهوة والنسكافية في شهور الحمل، وآخرون ينصحون بتقليلها والاكتفاء بكوب واحد فقط في اليوم.



ولأن بعض النساء اعتدن على تناول جرعة كافيين يوميًا تتمثل في كوب من الشاي أو النسكافيه أو القهوة، فما الحل في فترة الحمل؟ إليكي هذه النصائح التي نشرها موقع healthline



أولًا الفوائد:

1- تحتوي بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين على مضادات الأكسدة ، والمركبات المفيدة التي يمكن أن تحمي خلاياك من التلف ، والحد من الالتهابات و درء الأمراض المزمنة.



2- الكافيين يحسن مستويات الطاقة والتركيز ويمنحك النشاط ويحسن المزاج



المخاطر المحتملة:



يحتوي الكافيين على العديد من الفوائد ، ولكن هناك قلق من أنه قد يكون ضارًا عند تناوله أثناء الحمل.



1- يعبر الكافيين المشيمة ويدخل مجرى الدم في الطفل ، مما يثير المخاوف من أنه يمكن أن يؤثر على صحة الطفل.



2- تناول أكثر من 200 مليجرام يوميا من الكافيين قد يزيد من خطر الإجهاض.



3- قد يسبب الكافيين ارتفاع ضغط الدم ، سرعة ضربات القلب ، زيادة القلق ، الدوخة ، الأرق ، وآلام البطن والإسهال.



قد يعزز الكافيين مستويات الطاقة ، ويحسن التركيز ويساعد في تخفيف الصداع. ومع ذلك ، قد تشكل مخاطر عند استهلاك كميات كبيرة أثناء الحمل ، مثل زيادة خطر الإجهاض وانخفاض الوزن عند الولادة.



وإذا كنت من محبي الشاي والقهوة، فعليك عدم تناول أكثر من 200 مل جرام من الكافيين في اليوم الواحد، أي بمعدل 2 كوب قهوة أو 3 أكواب شاي.