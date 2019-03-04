لا تسرف في تناول العسل لهذا السبب

قال الدكتور سعيد متولى، أخصائى التغذية العلاجية، من المعروف عن عسل النحل أنه فعال في علاج عدد كبير من الأمراض بل والوقاية منها، لكن فى نفس الوقت تناوله بشكل خاطئ أو بكميات كبيرة يعرضنا لمشاكل صحية كثيرة.



وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تناول العسل بكميات كبيرة مرة واحدة بمفرده دون عيش أو تخفيفه بالماء يسبب دوران وغثيان وبعض الأم في البطن بسبب ارتفاع تركيز العسل، مما يؤدي لارتفاع الضغط الاسموزي على جدار المعدة مما يجعل الإنسان يشعر بالآلام والمتاعب بعد تناوله، وهذا سر رفض الأطفال لتناوله .



وأشار "سعيد" إلى أن البعض يشعر بالدوخة عند تناول المواد السكرية بشكل كبير لذا انصح الجميع تناوله العسل بقدر متوسط وتخفيفه بالماء أو المشروبات الدافئة لأنه يساعد الجسم على امتصاصه والحصول على أكبر فائدة من العسل مما لا يسبب انقباض وتقلص المعدة وحدوث غثيان.