علي جمعة يكشف تفاصيل بروتوكول هتلر مع الإخوان

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن حسن البنا وقع على بروتوكول تعاون مع هتلر القائد الألماني، وأكدت ذلك وثيقة نشرتها المخابرات الألمانية.



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن حسن البنا اتفق مع هتلر لعمل هذه المنظمة الخبيثة الإخوان المسلمين، وأشاع الإخوان أن هتلر أسلم وغيّر اسمه إلى الحاج محمد هتلر.



وأشار إلى أن الإخوان بداية من عام 1940 دربوا أعضاءهم على السلاح وكان ذلك في حلوان ومطروح، كاشفًا عن أن هتلر الرئيس الألماني السابق درب 700 من الإخوان.

