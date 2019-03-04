محمد بن راشد: عندما يخاف الناس من المستقبل نندفع نحن لبنائه

أعلن الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه تم اعتماد صندوق بـ١٠٠ مليون درهم في كليات التقنية بالفجيرة لدعم تخريج شركات ورجال أعمال من هذه الكليات.



وأضاف بن راشد أنه سيتم تحويل الكليات التقنية لمناطق اقتصادية، وتطوير مسارات مهنية لـ٦٥ ألف طالب في قطاعات الضيافة والتجزئة والبترول والغاز والعمليات اللوجستية.



واختتم تغريدته قائلًا عندما يتردد الناس بسبب تقلبات الاقتصاد نحن نستعجل في التغيير.. وعندما يخافون من المستقبل نحن نندفع لبنائه، وهدفنا أن نعبر للخمسين عاما القادمة بفكر جديد وجيل مختلف يضمن استمراريتنا التنموية بضعف السرعة الحالية .

