تقارير: جوارديولا يرغب في ضم تياجو ألكانتارا وتدريبه للمرة الثالثة في مسيرته

أشارت تقارير صحفية أن الإسباني بيب جوارديولا ، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، يسعى للتعاقد مع مواطنه تياجو ألكانتارا ، متوسط ميدان فريق بايرن ميونخ خلال سوق الإنتقالات الصيفية.



وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن جوارديولا ، يريد التعاقد مع ألكانتارا ، حيث أن المدير الفني الإسباني قد قام بتدريب اللاعب في فريق برشلونة ، كما ضمه لصفوف بايرن ميونخ مقابل 21 مليون يورو عندما ذهب لتدريب الفريق البافاري ، ويرغب ألكانتارا في تدريب اللاعب لفترة ثالثة ، ويرى أنه اللاعب المناسب ليصبح خليفة فيرناندينيو لاعب الفريق الحالي ، وأن النادي إذا تعاقد مع ألكانتارا سيصبح اللاعب الأغلى في الفريق، وسيتخطى قيمة عقده الـ60 مليون يورو والتي أنفقها النادي على الجزائري رياض محرز .



وأضافت الصحيفة أن النادي مهتم أيضًا بالتعاقد مع ساؤول نيجيز متوسط ميدان فريق أتليتكو مدريد الإسباني ، لكن اللاعب يتبقى له في عقده 7 سنوات كاملة ، مما يصعب من التعاقد معه .



ويحتل السيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة ، متقدمًا بنقطة عن منافسه ليفربول صاحب المركز الثاني.