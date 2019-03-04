الاحتلال الإسرائيلي يبعد وزير شئون القدس عن الأقصى حتى الأحد المقبل

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرارا يقضي بإبعاد وزير شئون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، عن المسجد الأقصى المبارك حتى يوم الأحد المقبل.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من صباح اليوم، منزل الحسيني، في مدينة القدس، وسلمته استدعاء للتحقيق معه.



وقال محامي الحسيني، خلدون نجم، "إنه بعد استدعاء الوزير الحسيني للتحقيق معه بشكل غير قانوني، قررت سلطات الاحتلال إبعاده عن المسجد الأقصى حتى يوم الأحد المقبل"، مؤكدا أنه "تم رفض القرار من قبلنا رسميا، وهو لا يحمل أي وصف قانوني ولن يكون هناك أي التزام به".