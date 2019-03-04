بعدما هددها العطش.. هل تنجح الجيزة في حل مشكلة المياه بخطة الـ 490 ألف متر مكعب

محطة مياه الشرب بالحوامدية احدى محطات مياه الشرب الجديدة التي تعكف محافظة الجيزة على إنشائها لسد مشكلة عجز المياه عن مركز الحوامدية والقرى المجاورة له، والتي تنتظر الافتتاح والتشغيل، خاصة بعدما عانت تلك المنطقة لفترات طويلة من الانقطاعات المستمرة لمياه الشرب.

المحطة الجديدة التي تعقد عليها آمال سكان مدينة الحوامدية في حل مشكلة انقطاع المياه المستمر، تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون جنيه، لتصبح جاهزة بطاقة استيعابية 70 ألف متر مكعب يوميا، على مرحلتين، لخدمة مدينة الحوامدية والقرى المجاورة لها، والقضاء على مشاكل انقطاع المياه.

8 محطات جديدة



خطة الدولة ومحافظة الجيزة لحل مشكلة انقطاع المياه المستمر في المحافظة، شملت العمل على إنشاء 8 محطات مياه تغطي كافة المناطق التي تعاني من نقص المياه بها، والتي من المنتظر انتهاء الأعمال الإنشائية بجميع تلك المحطات منتصف العام الجاري.

تكلفة ملياري جنيه



المحطات الجديدة التي يتم إنشاؤها، بلغت تكلفتها الإجمالية ملياري جنيه، وتشمل توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، وتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 80/160 ألف م3/يوم، على مرحلتين، ويتم التنفيذ باستخدام التكنولوجيا الجديدة الخاصة بوحدات "الداياساند" محدودة المساحة، والتي توفر الطاقة الكهربائية المُستخدمة في التشغيل، ومحطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40/80 ألف م3/يوم، لتغذية مدينة ومركز منشأة القناطر، بدلًا من الآبار القائمة بالمدينة.

كما يتم الآن تنفيذ محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف م3/يوم، لتغذية المدينة، بدلًا من أخذ المياه من محطة مياه البدرشين، التي كانت تغذي المدينة، ما سيوفر المياه للمناطق المُغذاة من محطة مياه البدرشين، ومحطة مياه أوسيم بطاقة 60 ألف م3/يوم، لتدعيم قرى شمال الجيزة مع محطة إمبابة بطاقة 30 ألف م3/يوم، وقرية المنصورية بطاقة 30 ألف م3/يوم".

490 ألف متر مكعب