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ديني

وزير الأوقاف: بيان الأزهر في التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل في خطبة الجمعة

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:27 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اعتماد بيان الأزهر الشريف في التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل ركيزة أساسية لخطبة الجمعة المقبلة، وذلك بمناسبة يوم الشهيد.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له اليوم الاثنين: "إن بيان الأزهر الشريف الذي أصدره بتاريخ 23 فبراير 2019 ينص على أن الشهداء الحقيقيين هم مَن يُدافِعون عن أوطانهم ضد كل مُعتَدٍ ويَدفعون أرواحهم فداءً لحماية ترابها وسمائها وأهلها وكلّ مَن يعيشون على أرضها، وليس هؤلاء الذين يُرَوِّعون أهلَ وطنهم ويُهَدّدون أمنهم وأمانهم ويَسعَونَ إلى نشر الفساد والفوضى في ربوعه".

وأضاف الوزير أن من واجبات المسلم أن يكون وفيًّا ومُحبًّا لوطنه، وحاميًا ومدافعًا عنه بكل ما يملك من قولٍ أو فعلٍ، وأن حُبّ الأوطان من الإيمان، وأنّ ذلك مما تؤيّده العقيدة الإسلاميّة والسنة النبوية، بل ويتفقّ عليه أصحاب الفِطَر السليمة، والعقول المستقيمة.

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