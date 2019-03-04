فادي أندراوس يعود للساحة الفنية بحفل كامل العدد وكليب عم نلتقي

عاد الفنان فادي أندراوس للساحة الفنية بعد مروره بأزمة مرضية شديدة أصابت قلبه أجرى على إثرها عملية جراحية، أدت إلى غيابه فترة، ليعود من جديد في حفل كامل العدد فاق كلّ التوقّعات في RAW Beirut حمل عنوان "العودة".



حضر الحفل الذي استمرّ لمدة ساعتين عدد كبير من نجوم الفن وأهل الصحافة والمجتمع حيث قدّم أندراوس مزيج جديد، بين أغانيه الخاصة التي ردّدها الجمهور معه عن ظهر قلب، وبين الأغاني الروك الأجنبية، وأشعل الجو بحضوره الحيوي مع فرقته الموسيقيّة وبرهن عن إطلاقه لنمط موسيقي ومسرحي مختلف وخاص.



كانت المفاجأة وسط الحفل بإطلاق الفيديو كليب الخاص بأغنية فادي المنتظرة "عم نلتقي" مباشرة من على المسرح، وهي من كلمات الشاعر نعمان الترس، ألحان رواد رعد، توزيع طوني أبي خليل وإخراج فادي حداد.



تخلّل الحفل بقسمه الأوّل حضور جمعيّتين خيريّة HeartBeat و SIDCأعلنت رسميًّا خلال السهرة عن تعاونها مع الفنان فادي أندراوس واختيارها له كوجه إعلاني جديد من أجل نشر حملات توعية للشباب عن العناية الصحّية الجسديّة والنفسية.



كما أطلق مجموعة الملابس الخاصة به تحت عنوان "المحارب"، والتي سيعود ريع قسم منها لدعم الجمعيات المذكورة.



في نهاية الحفل قام السوبرفانز بمفاجأة نجمهم على المسرح بأغنية قدّموها له وهي مستوحاة من قصّة فادي المناضل، داعين لعدم الإستسلام والتطلع إلى الأمل وقوّة العزيمة.

