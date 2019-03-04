المشاركون في ملتقى المبادرات الإفريقية يزورون معابد فيلة.. صور

زار الشباب الإفريقى المشارك بملتقى المبادرات الإفريقية "المبادرون"، اليوم "الاثنين"، معابد فيلة بمدينة أسوان وذلك ضمن أولى فعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقى، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الجارى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 .



وتعرف المشاركون خلال جولتهم داخل المعبد على تاريخه ، وسبب اختيار موقعه حيث يعد معبد فيلة مخصصا للإلهة أيزيس، والذي أغرقته مياه النيل وتم تقسيمه وأعيد تجميعه فى موقع جديد فوق جزيرة إجيليكا على بعد حوالى 500 متر من مكانه الأصلى بجزيرة فيلة ويضم مبانيه معبدًا لحتحور .



تجدر الإشارة إلى أن الدول المشاركة فى الملتقى هى 23 دولة وهم " زيمبابوى، سيراليون، بوروندي، أفريقيا الوسطي، ليبريا، كينيا، أوغندا، زامبيا، المغرب، غينيا كوناكرى ، غانا ، الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا، تنزانيا، الكاميرون، ناميبيا، الصومال، السودان، نيجيريا، جيبوتي، ليبيا، تشاد"، بالإضافة إلى مصر.