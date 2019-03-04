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محافظات

إعادة رصف منطقة ميدان الدولفن بقنا

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:11 م
رصف
رصف
يوسف رجب
قال اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، إن اللجنة الفنية المشكلة لمتابعة أعمال الرصف بمدينة قنا، تبين لها أثناء القيام بمهام عملها، أن أعمال رصف الأسفلت من ميدان الدولفين حتى بداية كوبري دندرة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح المحافظ أن اللجنة قررت إعادة رصف هذه المنطقة مرة أخري على نفقة الشركة المنفذة لأعمال الرصف حفاظًا على المال العام، منوهًا بأن الدولة لا تتحمل أي تكلفة مالية في إعادة رصف هذه المنطقة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة فنية بقرار محافظ قنا برقم 31 لسنة 2019 برئاسة الدكتور فرج خضاري معله- الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي والمهندس مصطفي أحمد- مسئول هيئة الطرق والكباري وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة، لمتابعة كافة أعمال الرصف وتركيب بلدورات الرصيف وأعمال التجميل التى يتم تنفيذها بمدينة قنا.
إعادة رصف منطقة ميدان الدولفن بقنا
إعادة رصف منطقة ميدان الدولفن بقنا

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