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رياضة

الاتحاد العربي للرياضة المدرسية يشيد باستعدادات مصر لاستضافة الدورة العربية

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:40 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
عقد الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية اليوم "الإثنين" اجتماعا لمكتبه التنفيذي، تطرق خلاله إلى الترتيبات المتخذة من طرف اللجنة المنظمة لفعاليات الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة المقامة بالقاهرة من 2 إلى 13 مارس الجاري.

ترأس الاجتماع الدكتورة إيمان محمد حسن بصفتها عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، بحضور إدريس فتحي أمين عام الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وسعد السند مستشار الاتحاد العربي، ويحيى الصيدي رئيس اللجنة العلمية، ووليد العايش رئيس اللجنة الفنية الموسعة، وعبدالحق همالي وجنات اليزيدي من الأمانة العامة للاتحاد العربي.

وأشاد أعضاء المكتب التنفيذي بالاستعدادات التنظيمية، معبرين عن تفاؤلهم بنجاح هذه الفعاليات، كما وجهوا شكرهم وتقديرهم للمسؤولين المصريين على استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي المدرسي العربي، خاصة في هذا الظرف الذي يعيشه الوطن العربي.

ومن المقرر إقامة حفل افتتاح الدورة العربية المدرسية في الخامسة مساء غد "الثلاثاء" بالصالة رقم ٢ باستاد القاهرة، يتبعه مباراة مصر والإمارات في منافسات كرة اليد.

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