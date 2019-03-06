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بعد الحمل والولادة.. استعيدي جمالك ورشاقتك من الطبيعة.. ريجيم سحري يساعدك في إنقاص الوزن بأمان

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:20 ص
بعد الحمل والولادة
بعد الحمل والولادة .. استعيدى جمالك ورشاقتك من الطبيعة
اسماء محمد
  • ريجيم سحرى يساعدك في إنقاص الوزن بأمان
  • الاسمرار بعد الولادة لا خوف منه
  • اقض على الترهلات بهذه الطريقة

تتعرض المرأة خلال الحمل والولادة لتغيرات كثيرة تؤثر على شكلها وتجعلها أقل جمالا مما يفقدها الثقة فى نفسها وتشعر بالضيق والاكتئاب لذا نعرض فى هذا التقرير أهم التغيرات التى تحدث فى شكل المرأة وطرق فعالة وآمنة لعلاجها.

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن مشكلة زيادة الوزن خلال الحمل والولادة من أكثر الأمور التى تؤرق المرأة وتؤثر على حالتها النفسية بشكل كبير، وتشعر كأنها امرأة أخرى مما يدفعها إلى البحث بسرعة عن الوسائل الفعالة فى إنقاص الوزن، وتأتى على رأسها أنظمة الريجيم. 

وأشار "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أكثر الوسائل الفعالة فى إنقاص الوزن عقب الحمل والولادة هى اتباع أحد أنظمة الريجيم دون أن يخل ذلك بصحة المرأة والطفل.

وعرض "سعيد" نظاما غذائيا يساعد على إنقاص الوزن للمرأة بعد الحمل والولادة بدون الإضرار بصحتها أو صحة الطفل:

- الاهتمام بتناول وجبة إفطار تحتوى على لبن وتمر"تختلف الكمية "حسب طبيعة المرأة" يوميا. 
- تناول بيضة مسلوقة أو جبنة قريش فى الإفطار وكمية ضئيلة من الخبز أو الأرز.
- الحرص على تناول الماء بوفرة لأنه من العناصر اللازمة لتكوين اللبن وللحفاظ على صحة وحيوية الجسم.
- وجبة الغذاء لابد أن تحتوى على مجموعات الدهون والكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية.
- أن يتم مراعاة حجم السعرات الحرارية من خلال حساب السعرات الحرارية لكل مكون من محتويات الطعام خالصة وجبتى العشاء والغداء.
- أن تحرص المرأة على تنويع طعامها من خلال إعداد سلطة متنوعة وبروتين حيوانى أو نباتى وسمن أو زيوت.
- أن تحرص على تناول سلطة فاكهة طازجة قبل الوجبات وليس بعدها .
- العشاء لابد أن يكون فى وقت مبكر من الليل وليس متأخرا ويعتمد على الفاكهة والزبادى بشكل أساسى.
- هناك قدر كبير من المشروبات التى تساعد فى الرجيم على الاستعانة بالطبيب لاختيار المناسب لحالتها على أن تتناولها قبل الطعام وليس بعده.
- السناكس الصحى من الأشياء الفعالة فى إنقاص الوزن دون التأثير على لبن الأم أهمها المكسرات والوجبات الطبيعية الخفيفة.
- الابتعاد تماما عن المياه الغازية والحلويات الشرقية واللحوم المصنعة والزيوت المهدرجة.
- ضبط معدل الحركة والنوم لأنهما من الأمور الفعالة جدا فى ضبط الوزن .

تعانى الكثير من السيدات من ظهور ترهلات فى منطقة البطن بعد الحمل والولادة مما يشوه جمال المنطقة ويؤثر بالسلب على الحالة النفسية لهن.

عرضت خبيرة التجميل منى رزق فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاسمرار فى البشرة والجسم من الأمور الشائعة جدا بين النساء بعد الحمل والولادة وهو أمر طبيعى جدا ولا داعى من القلق منه فهو يزول بعد الولادة بالتدريج ويمكن الاستعانة ببعض الماسكات الطبيعية للحصول على بشرة فاتحة فى وقت أسرع.

وعرضت "منى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" طريقة تحضير وصفة طبيعية قادرة على علاج ترهلات البطن نهائيا دون أى متاعب وبتكلفة بسيطة جدا يتم استعمالها بعد مرور 40 يوما من تاريخ الولادة.
مكونات وصفة الترهلات:
خل طبيعى 
زيت زيتون
طريقة التحضير والاستعمال:
- نخلط الخل مع زيت الزيتون بكميات متساوية ونقلبهم جيدا.
- نحضر كيس بلاستيك ونضعه حول هذه المنطقة حتى يسيح الدهون 
- نربط منطقة البطن على قد ما نقدر نساعد البطن انها ترجع لشكلها "إذا كانت الولادة طبيعية"
- إذا كانت الولادة القيصرى نبدأ فى ربط منطقة البطن بعد الـ 40 يوما.

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