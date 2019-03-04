خبير: التنمر حرام شرعا والأسرة مطالبة بالحد من دلع الأطفال.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار، استشاري الصحة النفسية والعلاج السلوكي، إن التنمر محرم شرعا وأمر مرفوض اجتماعيا ونفسيا.



وأضاف مختار، خلال برنامج «إنبوكس»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، أن التنمر يلقي بظلال نفسية فظيعة في نفسية الطفل، وتؤدي إلى أذى نفسي مبالغ فيه.



كشف مختار، استشاري الصحة النفسية والعلاج السلوكي، أن الأسرة مطالبة بتوعية الطفل وعدم الزيادة في دلعه، وأنه مع أول طلب لا يمكن تلبيته للطفل يشعر بالإحباط ويخلق منه كره اللهب ويواجه بها المجتمع لأنه تعود أن لا يقول له أحد كلمة لا.

