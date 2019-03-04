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مرأة

بعد الولادة.. وصفة سحرية تخلصك من ترهلات البطن

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:12 م
بعد الولادة .. وصفة
بعد الولادة .. وصفة سحرية تخلصك من ترهلات البطن
اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات من ظهور ترهلات فى منطقة البطن بعد الحمل والولادة مما يشوه جمال المنطقة ويؤثر بالسلب على الحالة النفسية لهن.

عرضت خبيرة التجميل منى رزق فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" طريقة تحضير وصفة طبيعية قادرة على علاج ترهلات البطن نهائيا دون أى متاعب وبتكلفة بسيطة جدا يتم استعمالها بعد مرور 40 يوما من تاريخ الولادة.

مكونات وصفة الترهلات:
خل طبيعى
زيت زيتون
طريقة التحضير والاستعمال:
- نخلط الخل مع زيت الزيتون بكميات متساوية ونقلبهم جيدا.
- نحضر كيس بلاستيك ونضعه حول هذه المنطقة حتى يسيح الدهون
- نربط منطقة البطن على قد مكانقدر نساعد البطن انها ترجع لشكلها "إذا كانت الولادة طبيعية"
- إذا كانت الولادة القيصرى نبدأ فى ربط منطقة البطن بعد الـ 40 يوم.

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