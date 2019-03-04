تكريم الأطفال الفائزين في مسابقة تويوتا العالمية لرسم سيارة الأحلام

كرمت مجموعة شركات تويوتا ايجيبت الأطفال الفائزين في مسابقة تويوتا الفنية لرسم سيارة الأحلام "Dream Car Art Contest"، والتي ترعاها تويوتا ايجيبت في مصر للمرة الرابعة، وذلك في إطار إيمانها بأهمية دعم المواهب المصرية الواعدة وتشجيع الأطفال على إطلاق العنان لمواهبهم وإبداعاتهم، ولإدراكها أن الأطفال هم من يشكلون آفاق المستقبل.



كانت تويوتا ايچيبت قد أقامت حفلًا للإعلان عن أسماء الأطفال التسعة الفائزين محليا في المسابقة بمعرض تويوتا في "كايرو فستيفال سيتي"، وتم تكريم الأطفال وتسليمهم شهادات تقدير وعدد من الجوائز القيمة.



وتقوم فكرة مسابقة رسم سيارة الأحلام على تشجيع الأطفال على تخيل سيارة المستقبل التي يحلمون بها مع الوضع في الاعتبار التحديات التي تواجه وسائل التنقل والمواصلات حول العالم، وتحفيز الأطفال المشاركين في المسابقة على تخيل كيفية التعامل مع هذه التحديات من خلال الابداع.



ويشارك المبدعون الصغار في مسابقة تويوتا العالمية لرسم سيارة الأحلام من خلال رسوماتهم، ويكون لدى المشاركين الفرصة لتمثيل مصر في المسابقة العالمية التي تقام في اليابان خلال شهر أغسطس القادم.



وقال أحمد منصف الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا ايجيبت: "نحرص في تويوتا ايجيبت على الإسهام في صنع جيل قادر على تحقيق طموحات المستقبل في مصر، وندرك أن لدى الأطفال المصريين الكثير من المواهب الواعدة، والتي إذا حصلت على الرعاية اللازمة، ستصبح أحد أهم ركائز النهوض بالمجتمع المصري، ولهذا السبب نقوم بتنظيم المبادرات والمسابقات التي تشجع الأطفال والشباب على الابتكار والإبداع في شتى المجالات".



كانت تويوتا العالمية أطلقت مسابقة رسم سيارة الأحلام في 2004 لتشجيع الأطفال على إطلاق العنان لخيالهم والإسهام في رعاية إبداعات الجيل القادم من الرسامين والمبعدين الصغار، ويشارك في المسابقة الآلاف من أطفال من مختلف دول العالم، ففي أخر مسابقة أقيمت العام الماضي تم استلام حوالي 650,000 طلب للمشاركة من 76 دولة حول العالم.



وتنقسم المسابقة إلى شقين، الأول عبارة عن مسابقة محلية تقام في كل دولة على حدى، وبعد ذلك يشارك الفائزون من الدول المختلفة في المسابقة العالمية والتي تقام في اليابان، ويتم تقسيم الأطفال المشاركين إلى 3 فئات عمرية، الأولى تحت 8 سنوات، والثانية للأطفال ما بين 8 إلى 12 سنة، والثالثة من 12 إلى 15عامًا، ويتم اختيار افضل ثلاثة رسومات لكل فئة عمرية عن طريق لجنة التحكيم للفوز في المسابقة المحلية والمشاركة بأعمالهم في المسابقة العالمية باليابان.



وتتسلم شركة تويوتا العالمية كل الأعمال الفنية للأطفال المبدعين من حول العالم، وبعد عرضها على لجنة التحكيم، يتم الإعلان عن أفضل 9 رسومات من حول العالم، ويسافر الفائزون لليابان من أجل حضور حفل توزيع الجوائز وزيارة مصنع تويوتا الرئيسي بمدينة ناجويا، الذي يعتبر أحد أكبر مصانع السيارات حول العالم وأكثرها تطورًا، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج للتبادل الثقافي، وزيارة المعالم الرئيسية لمدينة طوكيو.



وكانت تويوتا ايجيبت قد تعاونت مع العديد من المدارس والمكتبات والمعاهد والمؤسسات المتخصصة في الفنون من أجل تشجيع أكبر عدد من الأطفال على المشاركة في المسابقة، وقام فريق العمل كذلك بنشر المسابقة عبر شتى مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بجانب توفير مجموعة من نقاط التسلم للحصول على الرسومات من الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية.