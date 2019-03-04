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برلمان

وكيل محلية النواب: لا مشكلة في تصدير الكلاب الضالة

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:48 م
صدى البلد
محمود فايد
قال النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه لا إشكالية إطلاقا فى أن يتم تصدير الكلاب الضالة للخارج، حيث الدول التى تستفيد منها بشكل أو بآخر قائلا: "إيه المشكلة فى أنه يتم حصر الكلاب الضالة فى مصر والتى تقدر بقرابة 15 مليون كلب ويتم تصديرها للخارج للدول التى تستفيد منها".

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان.

وأكد أنه شخصيا تأثر نجله من اعتداء كلب عليه، وتألم كثيرا ولمدة زمنية كبيرة، قائلا" الكلب أكل قدم نجلي...سواء كانت كلابا شرسة أو ضالة لابد من التعامل معها بكل حسم والكلاب الضالة لا يوجد بها إشكالية فى أن يتم تصديرها للخارج".

من ناحيتها قالت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب:" إحنا عندنا كلاب فى منشأة ناصر بأعداد كبيرة ولابد من حسم تجاه هذه الأزمة لأنها مؤذية وتؤثر على الأطفال والمواطنين"، منتقدة آراء جمعيات حقوق الحيوان فى هذا الملف قائلة:" تعالوا عندنا وشوفوا اللي بيحصل عايزين شغل علي الأرض مش كلام وخلاص".

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