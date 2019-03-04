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برلمان

حزب الوفد: خطة للتوعية البيئية لطلاب المدارس

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:51 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال النائب الدكتور محمد خليفة، رئيس لجنة البيئة بحزب الوفد، إن اللجنة تعمل على التنسيق مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لوضع خطة للتوعية البيئية لطلاب المدارس، وشرح البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وكيفية مشاركة لجنة البيئة بحزب الوفد في هذا البرنامج.

وأضاف "خليفة"، أن الاجتماع الثاني لـ"الجنة" والذي عقد مساء أمس شهد أهمية التواصل الدائم مع جميع اللجان العامة للحزب بالمحافظات من أجل تنظيم فعاليات وأنشطة في مجال البيئة، بجانب تخصيص لوجو لـ"الجنة"، مشيرًا إلي جهود اللجنة بتشكيل الأمانة العامة والسكرتارية لتسهيل عمل اللجنة.

وأوضح رئيس لجنة البيئة بحزب الوفد، أن اللجنة ستقوم بعمل أبلكيشن خاص بأعضاء اللجنة يتحدث عن خطة عمل اللجنة وسيضم كل ما يخص البيئة خاصة أن هذه اللجنة تهتم بصحة الإنسان وصحة المناخ العام لذلك عمل اللجنة متداخل مع جميع القطاعات من أجل تحقيق هدف اللجنة وهو وجود بيئة نظيفةً.

وأكد أن اللجنة قدمت الشكر خلال الاجتماع إلى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، الذي قام بإعادة هيكلة الحزب وتفعيل دور اللجان النوعية وأصبحت تقدم الحلول والمقترحات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وأشار النائب الوفدي إلي أن اللجنة تدرس مقترح سيقدم إلى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب بخصوص التواصل مع المدرسة الدولية التي قدمت عرض مميز في مؤتمر التنوع البيولوجي الذي شهد حضور السيد رئيس الجمهورية، وكان عرضا مميزا لأنه تحدث عن أهمية الحفاظ على البيئة لذلك سنقوم بالتواصل مع هذه المدرسة لنقوم بتقديم معرض للبيئة.

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