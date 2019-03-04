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برلمان

ثروت سويلم: أطالب بإعدام كل الكلاب الضالة في مصر

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:52 م
صدى البلد
محمود فايد
قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن التعامل الحاسم مع الكلاب الضالة في الشوارع لابد أن يكون "الإعدام"، لأنها مؤذية وتضر المواطن، مشددا على أنه يطالب بالإعدام لكل الكلاب الضالة على مستوى مصر".


وأكد سويلم خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، أن جماعات الرفق بالحيوان لا تدرك خطورة هذه الكلاب، وتأثيراتها السلبية على الطفل قبل الشخص الكبير، موضحا أن موت هذه الكلاب وإعدامها ضرورة مهمة قائلا:" كنت أقف مع زميلي النائب طاهر أبو زيد فى انتظار أحد أصداقئنا وتفاجئنا بهجوم كبير من الكلاب الضالة عليه وأحدث ذلك حالة من الفرع والرعب لدينا".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه كان ضابط شرطة وأي بلاغ كان يأتي من خلال النجدة بشأن عقر كلب لمواطن، كان يتم التعامل معه بإطلاق النار مباشرة، من خلال شرطة الخيالة، مؤكدا ضرورة أن يتم تفعيل ذلك من جديد لمواجهة هذه الأزمة.

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