ننشر فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال شهر مارس

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال شهر مارس الجارى، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.



ويشمل برنامج شهر مارس تقديم البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، مجموعة متنوعة من العروض المسرحية على دور العرض التابعة لها، منها "شمس وقمر" على المسرح القومى للطفل، و"قواعد العشق 40" على مسرح السلام، ومسرحية " الحكاية روح" و" يبقى الأمر معلقا" وعدد من الورش الفنية فى الرسم والفنون التشكيلية وورش للتخاطب والتفاعل الاجتماعى لفرقة الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة على مسرح الحديقة الدولية، كما يفتتح بيت المسرح العرض المسرحى "خفيف الروح" يوم ٢٠ /٣ على مسرح أوبرا ملك.



ويستمر البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، فى تقديم العرض المسرحى "سيرة حب" على مسرح البالون، عن قصة حياة الموسيقار بليغ حمدى، وتستعد قاعة صلاح جاهين لتقديم العرض المسرحي "سحر الأحلام" من إخراج الدكتور حسام عطا، كما تقدم القاعة ملحمة غنائية شعرية بمناسبة مئوية ثورة 1919 بعنوان (قوم يا مصري)، وعلى مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية تقدم الفرق الفنية بالبيت مجموعة من الحفلات بمناسبة عيد الأم وأعياد الربيع، ويواصل السيرك القومى فى تقديم برنامجه بمقره بالعجوزة، وأيضا بمقره بمدينة 15 مايو بمشاركة فقرة عرائس المارونيت لفرقة تحت 18 .



ويعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، مجموعة من الأفلام الروائية والتسجيلية فى السادسة من مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث يعرض يوم 6/3 فيلم "سوق الجمعة" من إخراج محمد الميهى، ومن إخراج مهند دياب يعرض فيلم "فرصة ثانية، مستورة، الغالية"، ويوم 13/3 يعرض فيلم روائي طويل بعنوان " ديكور" من إخراج أحمد عبدالله، ويعرض ثلاثة أفلام يوم 20/3 الأول بعنوان " كان وأخواتها" إخراج دينا عبد السلام، والثانى فيلم "دستور يا سيدة" من إخراج محمد العدل، والثالث فيلم " أم أميرة" للمخرج ناجى إسماعيل .



وعلى مسرح مركز الهناجر للفنون بإشراف الفنان محمد دسوقى، يستمر تقديم مسرحية " أيام صفراء" من إخراج أشرف سند، وتحت عنوان "مئوية ثورة 1919" يقام يوم 25/3 اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، الذي تنظمه الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بقطاع شئون الإنتاج الثقافى تحت إشراف الدكتورة ناهد عبد الحميد رئيس ومؤسس، كما يستضيف المركز مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة على مسرحه إلى جانب استضافة قاعة المعارض لـ 5 معارض للفن التشكيلى.



ويقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، حفلا موسيقيا بمناسبة " مئوية ثورة 1919"، إلى جانب إقامة ندوتين تطبيقيتين الأولى عن أحد عروض البيت الفنى للمسرح والثانية عن أحد عروض البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ويختتم المركز فعالياته خلال شهر مارس بلقاء الرواد الذي يكرم فيه الفنان أشرف عبد الغفور واسم الفنان عبد المنعم إبراهيم.



وتناقش مكتبة القاهرة الكبرى، بإشراف ياسر عثمان مدير المكتبة، غدا "الثلاثاء" فى ندوة عن ثورة 1919، دوافعها وآثارها الفكرية والثقافية، كما تنظم فى العاشرة من صباح يوم 6/ 3 ندوة للحديث عن تعليم المرأة كأحد مطالب ثورة 19 والعنف تجاه الفتيات بالمدارس، وفى يوم 9/ 3 تحتفل بيوم الشهيد وتكرم شهداء وأبطال القوات المسلحة المصرية، وتقيم يوم 10/ 3 ندوة ثقافية لمناقشة كتاب (حكايات عن القراءة).



ويفتتح معرض كاريكاتيرات عربية أفريقية يوم 16/ 3، إلى جانب ندوة ثقافية لمناقشة كتاب (النيل رحلة كتاب إلى المنابع والمدن) يوم 17/ 3، وندوة ثقافية بعنوان (المرأة والجمال فى مصر القديمة) 23/3، وندوة ثقافية بعنوان (دور المرأة فى أفريقيا) 27 /3، وتستضيف المكتبة معرضا لفنون الخط العربى بعنوان "ابداعات مصرية "يوم31/ 3.



وتقيم مكتبة الحضارة الإسلامية برئاسة السيد صالح، ندوة دينية بعنوان ( بر الوالدين) فى الحادية عشر من صباح يوم 19/ 3، كما تعقد المكتبة اللقاء الشهرى لـ " نادى أدب الأطفال" فى الحادية عشرة من صباح يوم 24/ 3، وتقيم ندوة تنمية بشرية تحت عنوان (كيف نكون الأكثر تفوقًا) فى الحادية عشرة من صباح يوم 27/ 3، إلى جانب تنظيم مجموعة من الأنشطة الخارجية بالمدارس.