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مجلس جامعة الدول العربية يرحب بإعلان البشير 2019 عامًا للسلام والاستقرار

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:41 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، ترحيبه بإعلان رئيس السودان عمر البشير عام ٢٠١٩ عامًا للسلام والاستقرار في السودان، كما رحب بجهود الحكومة السودانية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد انطلاقًا من مخرجات مبادرة الحوار الوطنى.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية في قرار أصدره اليوم في ختام أعماله، على التضامن الكامل مع السودان للحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.

وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن القرار سيرفع لاجتماع وزراء الخارجية العرب بعد غدٍ الأربعاء لاعتماده.

ودعا القرار حملة السلاح للانضمام لمسيرة السلام والحوار الوطني انطلاقًا من وثيقة الدوحة لسلام دارفور، كما أشاد بجهود السودان في تحقيق السلام بدولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، ودعا القرار الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيدًا بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي في ذات الاتجاه.

وطلب القرار الدول الأعضاء وصناديق التمويل العربية التعاون مع السودان لدعم جهود إعفائه من ديونه الخارجية، كما دعا إلى تسريع وتيرة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر عربى لدعم جهود التنمية والإعمار في السودان.

وثمن القرار جهود السودان لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واستضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار.

ودعا القرار إلى مباشرة تنفيذ مبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائي العربي ووضع الخطط المفضية لذلك عبر الآلية التنفيذية التي أقرتها قمة عمان العربية عام ٢٠١٧.

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