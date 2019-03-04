شاهد.. لحظة تكون إعصار كارثي في أمريكا

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لحظة تكون إعصار كارثي في ولاية ألاباما الأمريكية.



وأشارت إلى أن مواقع للتواصل الاجتماعي تداولت شريط فيديو يظهر تشكل إعصار في ولاية ألاباما الأمريكية.



وضرب إعصار دائرة "لي" في ولاية ألاباما الأمريكية أمس الأحد خلف دمارا أتى على المباني والسيارات واقتلع أعدادا كبيرة من الأشجار وترك أكثر من عشرة آلاف شخص بلا كهرباء.



وبلغت حصيلة ضحايا الإعصار 22 شخصا، إضافة إلى عشرات المصابين، علما أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع نظرا لتسجيل عدد كبير من المفقودين.