السيسي يصدق على إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.



ويحل المجلس القومى للأشخاص ذوى الأعاقة المنشأ وفق أحكام القانون محل المجلس القومى لشئون الإعاقة المنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 ةتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.



ويستمر أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة بتشكيله الحالى فى أداء عملهم لتيسير شئونه وفق أحكام القانون إلى حين تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وينقل العاملون بالمجلس القومى لشئون الاعاقة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .