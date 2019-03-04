السعودية: تصريحات كندا عن إلغاء صفقة عسكرية مع المملكة للاستهلاك المحلي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير إن كندا "لم تلغ أي صفقة للسلاح مع السعودية".



وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن التصريحات الكندية حول إعادة النظر في صفقة العربات العسكرية مع المملكة لـ "استهلاك محلي".



وتابع الجبير: نسمع تصريحات من مسؤولين كنديين أنه ستتم إعادة النظر في هذه الصفقة وهناك محاولات لإيجاد مخرج منها، لكننا نرى أن الحكومة الكندية موجودة بقوة في هذه الصفقة، ما يدل على أن هذه التصريحات للاستهلاك المحلي".



كان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قال في ديسمبر الماضي، إن حكومته تبحث عن مخرج لإلغاء صفقة سلاح تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع السعودية.